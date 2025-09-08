Раскрыто число наемников в рядах ВСУ

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют около 20 тысяч иностранных наемников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

© Лента.ру

По словам собеседника агентства, наемники продолжают вступать в ВСУ, но их количество сокращается. При этом среди них стало больше людей без боевого опыта и пожилых ветеранов ВС США, которые хотят перезагрузить военную карьеру, уточнил он.

«Кроме того, наемники отказываются воевать бок о бок с необученными и немотивированными украинцами, принудительно отправленными на фронт», — добавил источник.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в ходе боевых действий на Украине были уничтожены минимум 92 американских наемника. По ее данным, с 2022 года в страну могли прибыть до нескольких тысяч наемников из США.