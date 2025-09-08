Стало известно о подготовке ВСУ Константиновки к обороне

ВСУ готовят Константиновку, к которой продвигаются Вооруженные силы России, к обороне, делая из города большой укрепрайон. Об этом РИА Новости сообщил командир 299-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным «Нил».

Он отметил, что ВСУ готовят Константиновку к обороне и по внешнему, и по внутреннему периметру.

«Внешний — сплошные траншеи еще оборудовались задолго до сегодняшнего дня, и внутренние, скажем, рубежи вплоть до бетонных укрытий, которые заливаются и по сей день. Есть переходы из одного дома в другой через подвальные помещения, чтобы перемещаться под землей и быть незамеченными», — добавил военный.

По его словам, в настоящее время ВСУ предпринимают только действия по сдерживанию сил ВС РФ в Константиновке и речи об элитных частях «не идет», хотя в обороне и сидят обученные солдаты. Военный указал, что также серьезные укрытия украинские бойцы создают в Часовом Яре.