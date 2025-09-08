Стало известно, где развернется новый конфликт России и НАТО

Военный эксперт Александр Собянин считает, что конфликт НАТО с Россией практически неизбежен при нынешнем курсе альянса и некоторых его членов, включая Финляндию, Польшу и страны Прибалтики. Об этом пишет NEWS.ru.

© Московский Комсомолец

Одним из основных театров военных действий, по мнению аналитика, может стать регион Балтики.

Собеседник издания отметил, что сценарии блокады Калининградской области и российского судоходства уже отрабатываются.

По словам эксперта, атака на Карельский перешеек и перекрытие сухопутной связи с Мурманском, а также блокада Санкт-Петербурга, будет основной задачей финской и шведской группировок, что сделает функционирование стратегической базы подводного флота практически невозможным.

Финляндия и Швеция — достаточно серьезные противники, поэтому боевые действия на этом ТВД будут жесткими, отметил Собянин.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия больше не станет «миндальничать» с Финляндией. И Хельсинки, по словам российского политика, обязаны осознавать данный факт.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.