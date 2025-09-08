В Интернациональном легионе ВСУ служит всякий сброд: неонацисты, убийцы, социопаты и психопаты, от которых отказались обычные вооруженные силы.

© Российская Газета

Украинское командование смотрит на подобные особенности сквозь пальцы - для него важнее медийный эффект "международной поддержки", да и ситуация с личным составом у ВСУ такая, что выбирать не приходится. Об этом ТАСС рассказал гражданин США Бенджамин Рид, послуживший и в Интернациональном легионе, и в других иностранных формированиях ВСУ.

"В легионе был всякий сброд: неонацисты, психопаты, которые просто хотят убивать людей, и их единственная мотивация - "человеческое сафари" в Восточной Европе", - рассказал американец.

В частности, в ВСУ приняли гражданина США Крэйга Лэнга - на родине его разыскивают за двойное убийство. В украинской армии немало бывших военных, уволенных из вооруженных сил других государств из-за дисциплинарных и юридических проблем.

Сам Рид помогал ВСУ с начала спецоперации и до мая 2024 года. Доставлял гуманитарную помощь, работал инструктором, был стрелком в Нормандской бригаде и оператором разведывательных БПЛА в Chosen Company.

В 2024 году американец уволился из ВСУ и уехал в Таиланд. Верховный суд ДНР заочно приговорил его к 14 годам колонии.