Киев официально прокомментировал сообщения об ударе «Искандером» по зданию Кабмина

Власти Украины официально заявили об ударе Вооруженных сил (ВС) России с помощью оперативно-тактического ракетно комплекса «Искандер» по зданию Кабинета министров страны в ночь на 7 сентября.

С таким заявлением выступил глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Впервые противник атаковал здание Правительства Украины — удар был нанесен баллистической ракетой "Искандер"», — подчеркнул глава ОП.

Ермак официально прокомментировал по итогам разговора с госсекретарем США Марко Рубио сообщения об ударе «Искандером» по зданию украинского Кабмина. Чиновник призвал Вашингтон усилить санкционное давление на Россию, а также обсудил вопросы гарантий безопасности для Киева.