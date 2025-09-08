Украина выпустила ракеты по российскому региону

Lenta.ru

Украина выпустила ракеты по Ростовской области. Об этом объявил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram.

Украина выпустила ракеты по российскому региону
© Global Look Press

Чиновник рассказал, что благодаря системе противовоздушной обороны (ПВО) ракетную атаку удалось отразить. Сколько ракет было выпущено по региону, неизвестно, тип использованных Украиной снарядов Слюсарь не назвал.

«Последствия на земле уточняются», — подытожил врио губернатора Ростовской области.

Одновременно с этим власти Саратовской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов и о приведении всех экстренных служб в полную готовность.

Ранее сегодня, 8 сентября, Владимир Зеленский анонсировал удары по территории России.