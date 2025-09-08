Боец «Ахмата» рассказала о развитии у военных смертельно опасной болезни

В рядах бойцов спецназа «Ахмат» зафиксировали сразу несколько случаев заражения смертельно опасной геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, известной также как мышиная лихорадка. Об этом рассказала одна из бойцов подразделения, санитар медицинского взвода с позывным «Шама».

© Вечерняя Москва

По словам девушки, на некоторых позициях российских бойцов в зоне специальной военной операции появилось много мышей. Несмотря на то, что она сама относится к ним «спокойно» и видит в них «беззащитных и трогательных» созданий, это не отменяет опасности для бойцов.

— Трое заболевших у нас мышиной лихорадкой со мной не согласятся <...> Мыши повсюду. Мы просыпаемся, потому что они по нам бегают. Отжимаем друг у друга банки сгущенки. Устраиваем с имамом Учителем фотоохоту на грызунов. Сегодня мыши сожрали облатку нурофена, теперь переживаю за них, — говорится в ее Telegram-канале.

Военнослужащая поделилась, что на многих позициях невозможно завести кошек, поскольку животные демаскируют укрепления и привлекают лишнее внимание противника. При этом, по словам одного из сослуживцев «Шамы» — «Дивного» — на позиции, которую он занимал до этого мышей было еще больше, и даже «кошка сама боялась» их.

Медик передового госпиталя спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным «Совесть» сообщил, что бойцы, участвовавшие в операции «Поток» по заходу в тыл ВСУ в Судже, испытывали гипоксию, схожую с тем, что переживают альпинисты на высокогорьях. Это связано с низкой концентрацией кислорода в трубе.