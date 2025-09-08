Зеленский анонсировал ответные удары по России

Киев наносит удары по российской энергетике и подготовит новые в ответ на ночную атаку по Украине.

Ответные удары по России анонсировал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Россияне сейчас концентрируют снова удары против нашей энергетики. Конечно, ответы наши есть и будут», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что в ближайшие месяцы украинские военные сконцентрируются на защите критической инфраструктуры страны.

Ранее шесть человек, в том числе ребенок, получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на парк «Гулливер» в Донецке. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Расследование ведется по статьям 105 («Покушение на убийство») и 167 УК РФ («Умышленные уничтожение и повреждение имущества»).