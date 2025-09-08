ВСУ массово атаковали беспилотниками Донецк

В Донецке активизирована работа систем ПВО на фоне многочисленных взрывов и задымлений в центре города.

Украинские войска попытались организовать массовую атаку на Донецк с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщает ТАСС. В результате нападения в городе сработали системы противовоздушной обороны.

В центральных районах Донецка отмечаются задымления, по всему городу слышны взрывы. Оперативные службы продолжают уточнять подробности инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ребенок и пятеро взрослых пострадали в результате атаки ВСУ на парк в Донецке. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массированной атаки беспилотниками на город.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в эскалации конфликта после удара по Донецку. Она также заявила о праве России на ответ за атаку ВСУ.

Напомним, в понедельник в Донецке на Аллее Славы и в Моспино состоялись торжественные церемонии с возложением цветов в честь 82-летия освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.