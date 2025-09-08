В рядах ВСУ заметили боевиков опасной группировки

Члены группировки из Мексики, считающейся самой опасной в стране, прошли подготовку в рядах ВСУ, пишет мексиканское издание Milenio.

По данным портала, мексиканцы проходили подготовку в реальных военных условиях.

Среди боевиков было несколько женщин — после практики они будут заниматься не только логистикой, заметили журналисты.

Информацию местному изданию подтвердили в руководстве штата Халиско.

По данным из открытых источников, на стороне ВСУ сражаются батальон имени Симона Боливара, «Специальная латинская бригада», отряд мексиканцев Miquiztli Force, португалоязычная рота «Змей», батальон Tormenta Hispana.

Ранее сообщалось, что мексиканский Центр национальной разведки (CNI) в начале лета передал Службе безопасности Украины конфиденциальную записку.

В ней шла речь о присутствии в ряде подразделений ВСУ мексиканских добровольцев, приехавших на Украину, чтобы научиться пилотировать FPV-дроны для последующего применения этих навыков в криминальных целях.

После этого СБУ начало расследование. Силовикам удалось выяснить, что многие наемники из Мексики и Колумбии проявляли повышенный интерес исключительно к управлению дронами, полностью игнорируя другие виды боевой подготовки.

После получения необходимых навыков они зачастую разрывали контракт и при первой возможности дезертировали.