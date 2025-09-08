Финские пилоты начали обучение на истребителях F-35

Пилоты ВВС Финляндии начали обучение на истребителях F-35 в американском штате Флорида.

Об этом сообщает пресс-служба финских ВВС в соцсети Х.

«Сегодня начинается первоначальная подготовка первого летно-технического подразделения ВВС Финляндии на F-35 в США», — говорится в заявлении.

До этого посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что НАТО планирует уже в ближайшие месяцы разместить военный контингент и структуры альянса на территории Финляндии. Дипломат отметил, что финское руководство среди прочего работает и над планами по складированию вооружений и военной техники НАТО на территории страны.

Известно, что финская сторона в 2026 году получит от НАТО истребители F-35. Они могут нести ядерное оружие, отметил Кузнецов. По его словам, шаги подобного рода потребовали бы принятия серьезных политических решений.