Опубликованы кадры уничтожения "Града" ВСУ ударом дрона-камикадзе

Боевики формирований киевского режима развернули в районе населенного пункта Золотой Колодезь (ДНР) реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". В Telegram-канале военно-аналитического портала Lostarmour размещено видео, где демонстрируется находящаяся на позиции РСЗО, и процесс ее уничтожения.

Неизвестно, сколько боеприпасов успела выпустить вражеская машина, и успела ли она это сделать. Тем не менее, ее направляющие были в боевом положении, когда к ней приблизился дрон-камикадзе ВТ-40. Попадание пришлось в кабину, где обычно находится часть расчета.

В результате взрыва практически сразу же возник пожар, который ежесекундно стал усиливаться, и вскоре заполыхало все внутренне пространство. После такой атаки этот "Град" уже никого и ничего не сможет обстрелять.