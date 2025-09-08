Раскрыт коварный план Зеленского

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов предположил, что Украина пытается настроить жителей подконтрольных ей территорий против России, объявляя мобилизацию. Об этом Рогов рассказал Telegram-каналу «Абзац».

Ранее в СМИ появилась информация, что Украина намерена мобилизовать почти 122 тысячи человек, причем наиболее масштабный призыв якобы планируется в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. СМИ писали, что украинские власти также хотят призвать примерно по 11-12 тысяч человек с подконтрольных им территорий ДНР и Запорожской области.

«Режим Зеленского закладывает максимум обиды, мести, горя и страданий в людей, чтобы восстанавливать мирную жизнь на этих территориях было как можно сложнее и дольше», - так эти новости прокомментировал Рогов.

Рогов назвал глупой трусостью отказ Зеленского приехать в Москву

По его мнению, Владимир Зеленский хочет «посеять хаос», понимая, что Киев не удержит эти территории. Рогов заявил, что мобилизация нацелена на людей «с пророссийской позицией».