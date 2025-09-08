Названа тактика ВС РФ в районе Красного Лимана

Военный эксперт Ян Гагин заявил, что ВС РФ применяют артиллерию и дроны в районе Красного Лимана, чтобы вытеснить ВСУ с позиций перед атакой штурмовиков. Об этом Гагин рассказал «Аргументам и фактам».

Накануне, 7 сентября, глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские силы вышли на ближайшие подступы к Димитрову. Также он сообщил, что в районе села Красный Лиман идут ожесточенные бои.

«Можно сказать, что там сейчас очень жарко. Сейчас в основном работают наши артиллерия и дроны», - рассказал Гагин.

Он добавил, что ВС РФ периодически выбивают украинские силы из укрепленных районов и закрепляются там сами. Эксперт предположил, что тактика ВС РФ под Красным Лиманом будет включать работу артиллерии и дронов, а затем - купирование логистических цепочек ВСУ и атаки штурмовой пехоты.