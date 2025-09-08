Киев исчерпал ресурс для пополнения армии, и на Украине могут начать призывать детей, стариков и людей с психическими заболеваниями. Такое мнение высказал News.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, который допускает к службе по контракту людей старше 60 лет. Уже стоит вопрос о призыве женщин – медработников. При этом появилась информация о том, что украинские власти планируют экстренно мобилизовать более 122 тысяч человек из-за провала по всей линии фронта.

По словам генерал-майора авиации Сергея Липового, можно говорить о глубоком кризисе мобилизационной системы Украины, и неясно, где власти планируют экстренно набрать людей в армию.

«На Украине уже не осталось мужского боеспособного населения. Кто на фронте, кто погиб, а кому повезло — смотались за рубеж. Поэтому, где их будут брать — это, конечно, большой вопрос», — заметил Сергей Липовой.

Он отметил, что в случае объявления экстренной мобилизации на Украине начнут «хватать всех на улице без разбора: стариков, детей, умалишенных, заключенных, даже тех, кто прибыл по инвалидности».

«Всех будут собирать в комплектующие центры. В лучшем случае они пройдут какую-нибудь подготовку, а в худшем — будут сразу отправлены на фронт», — констатировал эксперт.

Напомним, что ранее газета Telegraph привела неофициальные данные о том, что более 400 украинских солдат ежедневно покидают поле боя на фоне масштабного наступления ВС России. При этом опрошенные изданием местные жители призывного возраста, скрывающиеся от мобилизации, заявили, что не хотят идти в Вооруженные силы Украины, так как практически каждый новобранец сейчас попадает в пехоту.