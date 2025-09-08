В России заявили о начале нового этапа СВО

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал удар Вооруженных сил России по мосту через Днепр в Кременчуге. По его словам, это стало ознаменованием начала нового этапа специальной военной операции (СВО).

Такое мнение он выразил в беседе с газетой «Взгляд».

«Удар российских сил по мосту через Днепр — это новый этап СВО. Это реакция Москвы на ряд внешних факторов», — заявил эксперт.

Он пояснил, что таким образом Москва дает понять Киеву и его партнерам, что создавать предприятия военно-промышленного комплекса для обеспечения украинской армии в Европе бессмысленно.

«Это можно считать следующей итерацией уничтожения украинских производств», — считает Кнутов.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что Запад выступает за наращивание поставок дальнобойного оружия Киеву и размещение иностранного контингента. Это, по его словам, поменяло политическую обстановку переговорного процесса.

«Таким образом, недавний удар пока можно считать давлением на Брюссель и Киев с тем, чтобы посадить их за стол переговоров», — заключил аналитик.

В Госдуме рассказали, когда и как завершится СВО

Удар беспилотника «Герань» Вооруженных сил России по Крюковскому мосту в Кременчуге был нанесен в ночь на 7 сентября. Военкор Александр Коц отметил, что этот удар осложнит логистику Вооруженных сил Украины.