Названы причины нежелания Макрона отправлять войска на Украину

Политолог Андрей Кортунов заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон рискует разрушить свою политическую карьеру в случае отправки войск на Украине. Об этом Кортунов рассказал NEWS.ru.

Кортунов назвал заявления Макрона о готовности отправить войска «определенной демонстрацией политической поддержки» и поиском альтернативы вступления Киева в НАТО.

В то же время политолог подчеркнул, что войска не будут отправлены в ближайшее время и не появятся вдоль линии боевого соприкосновения России и Украины. По мнению Кортунова, решение об отправке французских сил на Украину вызвало бы политический кризис в Париже.

«Это может стоить Макрону его последующей карьеры в Европейском союзе», - подчеркнул политолог.

Четвертого сентября во Франции прошел саммит, посвященный гарантиям безопасности для Украины. На встрече в Париже обсуждалась возможность создания международных миротворческих сил. По итогам саммита Макрон заявил, что 26 стран готовы принять участие в обеспечении гарантий для Киева, когда Россия и Украина заключат соглашение.

В словах Макрона об Украине услышали отчаяние

По данным Politico, первоначально Британия и Франция обсуждали формирование численностью до 50 тысяч человек из пяти-шести европейских стран, которые смогли бы охранять линию соприкосновения. Позже появились данные о контингенте в 30 тысяч военных, которые сосредоточились бы на охране украинских портов и объектов инфраструктуры, причем основная роль в этой миссии была бы отдана авиации.

При этом The New York Times писала, что многие крупные европейские страны, включая Германию и Италию, по примеру США исключили отправку войск на Украину. Россия неоднократно заявляла, что не согласится на размещение сил из стран НАТО на Украине.