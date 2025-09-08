Западный журналист раскрыл значимость продвижения армии РФ

Любое продвижение российской армии имеет большое политическое значение, так как дает Москве возможность усиливать давление на Киев. Об этом заявил журналист Financial Times Кристофер Миллер, слова которого приводит Telegram-канал Пул N3.

Миллер обратил внимание на то, что можно наблюдать «постепенные, пусть и небольшие, успехи российской армии на поле боя».

«Возникает интересный вопрос — имеет ли значение какое-то там пшеничное поле, маленькая деревня или участок шоссе? Я считаю, что да. (…) Во-первых, речь об украинской земле, а не российской. Каждый день российская армия «откусывает» понемногу», — пояснил он.

Также, по словам Кристофера Миллера, успехи армии дают возможность президенту России Владимиру Путину говорить своему американскому коллеге Дональду Трампу, что Москва «одерживает верх».

«В-третьих, это усиливает давление на Украину (…) Именно поэтому даже небольшие успехи России нельзя считать незначительными», — констатировал он.

Журналист пришел к выводу, что «пока импульс наступления не будет остановлен, на восточном направлении для Украины серьезных перемен ждать не приходится».

Ранее эксперты отметили, что российские войска уверенно теснят украинскую армию сразу в четырех точках — Покровске, Константиновке, Купянске и Северске и готовят почву для сокрушительного удара по главной линии обороны противника в Донбассе.