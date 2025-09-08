Стало известно о серии ударов по объектам ВСУ в Краматорске

Вооруженные силы (ВС) России нанесли серию ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в промзоне подконтрольного Киеву Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом стало известно Telegram-каналу «Иди и смотри».

«В городе серия прилетов, в основном в промзоне. Скорее всего, КАБы (корректируемые авиационные боеприпасы — прим. «Ленты.ру»)», — заявил источник канала.

Сообщение о взрывах в Краматорске появилось в 11:23 8 сентября. Целью ударов могли стать военные предприятия и места размещения ВСУ.

Ранее летчик-испытатель Российской Федерации, генерал-майор Владимир Попов назвал возможные последствия удара ВС России по по Крюковскому мосту через Днепр в Кременчуге. По его словам, ночь на 7 сентября оказалась удачной для российских военных с точки зрения поражения важных для ВСУ объектов.