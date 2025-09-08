Генерал-майор рассказал о последствиях удара по мосту в Кременчуге

Российский удар по мосту в Кременчуге приостановит поставки новой техники для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил «Аргументам и фактам» заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

Утром 7 сентября стало известно, что Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ в ряде регионов Украины, в том числе по Крюковскому мосту в Кременчуге. Движение по мосту, который является двухъярусным и предназначен для автомобилей и поездов, было приостановлено.

Генерал-майор Владимир Попов напомнил, что мост соединяет правый и левый берега Днепра.

«С одной стороны находится НПЗ, с другой - разные промышленные предприятия, где ремонтировали и производили военную технику. Мост являлся важным логистическим узлом для украинской армии», - пояснил он.

Ранее Владимир Попов отметил, что в первой декаде сентября определяется стратегия российской армии в зоне спецоперации на осенне-зимнюю кампанию. По его словам, судя по карте, сейчас намечены четыре основных направления.