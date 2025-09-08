Военкор раскрыл подробности удара по самой мощной ТЭС Киевской области

Российские войска в ходе ночной атаки нанесли с помощью дронов удар по Трипольской теплоэлектростанции (ТЭС), самой мощной в Киевской области. Подробности удара раскрыл в Telegram военный корреспондент Юрий Котенок.

«Ночью под удар [дронов] "Герань" попала Трипольская ТЭС — в прошлом самая мощная электростанция в Киевской области», — рассказал военкор.

Он отметил, что энергообъект обеспечивал электричеством Черкасскую и Житомирскую области.

В Кремле высказались о продолжении СВО

Российские войска нанесли удар по станции в ночь на 8 сентября. В украинской прессе сообщили, что в Киеве и области после атаки начались перебои электричества.