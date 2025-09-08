Офицер ВС РФ назвал «роковые ошибки» во время охоты дронов

Офицер спецназа ВС РФ назвал «смертельной ошибкой» попытки некоторых военных пересекать местность бегом. Он рассказал «Царьграду», что операторам беспилотников сложнее замечать спокойно идущих людей.

Российский офицер заявил, что укрываться от беспилотников лучше за деревьями или кустарниками. Он отметил, что в зоне спецоперации растет много орешника.

«Если даже мониторщик висит над посадкой, ты идешь по ней спокойно, вразвалочку, не ускоренным шагом. Дует ветерок, листья шевелятся - и твой камуфляж незаметно мелькает в прогалах», - подчеркнул военный.

Он отметил, что оператор дрона не вглядывается в каждую пару квадратных метров, а наблюдает за общей картиной. По словам военного, как только внизу «что-то ускорится» и начнет слишком быстро двигаться, на этот объект будет автоматически наведена камера.

Сырский признал многократное превосходство ВС РФ

Офицер добавил, что после обнаружения военного за ним могут отправить сразу несколько дронов. Он подчеркнул, что прятаться от беспилотников лучше в густом кустарнике.

«Бежать надо, когда ты уже понял, что тебя заметили и на тебя началась охота. Стартуешь и несешься до первого укрытия. <…> В густую посадку «камикадзе» не залетит», - заявил военный.

По его мнению, оставаться в укрытии военным стоит не меньше 40 минут, чтобы противник решил, что цель поражена. Офицер указал, что у дронов ограниченный заряд аккумулятора - максимум полтора часа.

«У многих нервы сдают в ситуации, когда дрон в пяти метрах над головой висит и жужжит. <…> Надо перебороть в себе страх и не рыпаться», - заключил военный.

Ранее ВС РФ уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища (Константиновский район ДНР). Удары по целям были нанесены из 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б». В результате ВСУ потеряли три расчета беспилотников, а также оборудование для управления и связи.