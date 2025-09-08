«Немцы» стали редкостью: в ВС РФ рассказали о проблемах ВСУ

Российские операторы FPV-дронов (беспилотники с видом от первого лица) рассказали РИА Новости, что у ВСУ заканчивается западная военная техника. По словам собеседников агентства, теперь немецкие танки Leopard 2 встречаются всё реже.

РИА Новости побеседовало с военнослужащими подразделения беспилотников 20-й гвардейской дивизии ВС РФ. Операторы дронов рассказали, что в районах Константиновки и Красноармейска в ДНР они наносят удары в основном по украинской технике.

«Не так давно был крупный улов. Украинский танк выехал на позицию и принялся обкладывать наших штурмовиков, под его прикрытием противник двинулся в накат. Мы подожгли машину, экипаж выскочил, бросился наутек», - рассказал командир подразделения дронов.

Военный добавил, что командир танкового экипажа ВСУ был взят в плен. На допросе он раскрыл украинские позиции - «вплоть до фамилий и позывных офицеров». ВС РФ нанесли удары по полученным от него координатам и уничтожили девять единиц техники, включая танки, БТР и самоходные артиллерийские установки.

Появилась схема ночных ударов по Украине

Собеседники РИА Новости рассказали, что им доводилось уничтожать и немецкие танки Leopard 2. По словам военных, у этого танка есть уязвимые зоны под башней.

«Но сейчас «немца» почти не встретишь. Видимо, натовские поставки заканчиваются», - подчеркнул российский офицер.

По его словам, даже пикапы у ВСУ стали редкостью. Чаще всего украинских солдат привозят на позиции на легковых авто.

«Их жгут десятками, если позволяет погода и нет РЭБ [радиоэлектронной борьбы - прим.ред.]», - заключил военный.

Ранее журнал Forbes рассказал, что элитное российское подразделение беспилотников «Рубикон» быстро стало одной из самых эффективных сил в ДНР. По данным издания, в результате постоянных атак российских беспилотников ВСУ сталкиваются с нехваткой грузовиков, пикапов и бронетранспортеров - многие из них уничтожаются во время «рейсов» по снабжению и эвакуации.

Присутствие «Рубикона» на константиновском направлении вынудило украинские войска пересмотреть все маршруты снабжения, оказывая «огромное и постоянное» давление на ВСУ, подчеркивал Forbes.