Появилась схема ночных ударов по Украине

Мониторинговые ресурсы опубликовали схему ударов ВС РФ по военной и стратегической инфраструктуры Украины в ночь на 8 сентября.

Основной целью атаки стал Киев - по нему, по данным ПВО противника, со всех сторон били БПЛА "Герань". В частности, нанесен удар по Трипольской ТЭС, крупней электростанции региона, питающей не только Киевскую область, но и соседние Житомирскую и Черновицкую.

Четыре группы беспилотников вошли в воздушное пространство Украины с севера и юга, из Брянской, Запорожской и Херсонской областей. Прилетевшие с юга целенаправленно били по ТЭС.

© Соцсети

Северные долго кружили над городом, выбирая цели. Среди них были реактивные "Герань-3", киевляне сняли их полеты над домами.

Также группа ударных БПЛА из Херсонской области ударила по украинским портам на Дунае. Несколько "Гераней" прилетело в Одессу.

Пара десятков дронов обработала цели Краматорске и Славянске.