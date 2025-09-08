Сырский признал многократное превосходство ВС РФ

ВС РФ превосходят Вооруженные силы Украины в силах и средствах в три-шесть раз, признал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях <...> может преобладать в 4-6 раз", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, август стал для ВСУ "месяцем больших испытаний".

"Наиболее угрожающими" Сырский назвал сразу четыре направления: красноармейское (украинское название - покровское), добропольское, новопавловское и краснолиманское.

"На совещании говорили также о проблемных вопросах и предложениях по их решению. Определил конкретные задачи на следующий период", - добавил главком.

Сырский также сообщил, что ВСУ завершают переход на корпусную структуру.

"Завершаем переход на корпусную систему, армейские корпуса обретают их полномочия, принимают комплекты войск и полосы ответственности", - отметил он.

О начале реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру главком сообщал 3 февраля. До сих пор в ВСУ действовала бригадная структура.