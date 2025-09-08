«Морок» сделает бойцов в зоне СВО «невидимыми»

Российские разработчики создали новый маскировочный костюм «Морок», который защищает бойцов от обнаружения при помощи тепловизоров противника. Изделие уже применяют в зоне СВО, сообщил представитель компании Zavoz.pro ТАСС.

Костюм, который делает военнослужащих «невидимыми» для тепловизоров и приборов ночного видения, отличает двухслойная конструкция с воздушной прослойкой.

«Идет постоянный отвод теплого воздуха, беспрепятственный выход его наверх, а между слоями поступает холодный воздух. Эта технология нами запатентована. Испытания мы проводили, они показали, что в костюме можно находиться беспрерывно и он выполняет свою задачу», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что «Морок» подойдет для скрытного передвижения и наблюдения в обороне, а не для активных штурмовых действий. Объемное изделие весит около четырех килограммов. Также компания разработала более легкий костюм-пончо «Нафаня», который при ношении не нагревается около полутора-двух часов. После этого костюм необходимо снять и дать остыть в течение 5-10 минут.

Отмечается, что оба костюма применяют в зоне СВО. Ежемесячно Zavoz.pro поставляет около пяти тысяч комплектов. Представители производства выезжают в зону боевых действий и собирают обратную связь от бойцов.

В феврале стало известно, что в Красноярске разработали «костюм-невидимку» для бойцов. Изделие обеспечивает защиту от обнаружения тепловизорами на дистанции более ста метров.