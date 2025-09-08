Австралийский политолог Марк Лоу заявил, что Австралия передала ВСУ все свои запасы вооружений. Об этом Лоу рассказал РИА Новости.

Политолог отметил, что Австралия, в частности, передала Украине 49 старых танков Abrams. Он связал поддержку Киева австралийскими властями с тем, что внешняя политика Канберры «находится под контролем Вашингтона».

«Мы отдали им [ВСУ - прим.ред.] все, что у нас было, <…> ничего не осталось», - подчеркнул Лоу.

В 2024 году украинские власти запросили у Австралии списанные бронетранспортеры Bushmasters и другую устаревшую военную технику. До этого ВСУ получили от Канберры шесть сотен картонных дронов для разведки и видеонаблюдения.

Эти аппараты передают данные с помощью камер GoPro, прикрепленных к отверстиям, которые пробиты в одноразовых картонных дронах. Такие дроны могут преодолевать расстояние более чем в сто километров, нести три килограмма нагрузки и приземляться примерно в двух метрах от цели.