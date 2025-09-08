Атака украинских БПЛА: какие регионы оказались под ударом к утру 8 сентября

Шесть мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины по Донецку. Какие еще регионы оказались под ударом, разбирался «Рамблер».

Вооруженные силы Украины вечером 7 сентября с применением БПЛА и артиллерии нанесли удары по парку «Гулливер» в Калининском районе Донецка. В результате пострадали шесть человек, заявил в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Ранения средней степени тяжести получили: парень 2004 г.р., девушки 2003 и 2006 г.р., пострадали: девочка 2011 г.р., девушка 2003 г.р. и мужчина 1992 г.р. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь», — пояснил он.

Также, по словам главы региона, были повреждены шесть домов, два автомобиля и школа.

Семь украинских БПЛА

Атаки на российские регионы Вооруженные силы Украины продолжили и ночью. По данным Минобороны России с 23.05 мск 7 сентября до 03.00 мск 8 сентября дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотников самолетного типа.

Три из них были сбиты над территорией Тульской области, два – над Смоленской областью и по одному над Брянской и Рязанской областями, отметили в российском военном ведомстве.

Тульская область

Украинские дроны пытались атаковать Тульскую область, жертв и пострадавших нет, рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«В результате боевой работы минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили три украинских беспилотника. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — сообщил он.

При этом губернатор призвал жителей не приближаться к упавшим беспилотникам и не брать в руки их обломки, так как это очень опасно.

Курская область

Оперативный штаб Курской области объявил в 1:05 мск о ракетной опасности в Кореневском и Суджанском районах, призвав местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

«Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — отмечалось в сообщении.

Отбой ракетной опасности был объявлен в 1:44 мск, а беспилотной опасности в 6:10 мск.

Ограничения на полеты

Сегодня ночью в аэропорту Калуги (Грабцево) вводились временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения были введены в 0:30 мск в целях обеспечения безопасности полетов и сняты в 5:39 мск.

Напомним, что ночью 7 сентября расчеты российской ПВО уничтожили 69 украинских БПЛА самолетного типа. По данным Минобороны, в Краснодарском крае сбили 21 дрон, в Воронежской области –13.