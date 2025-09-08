Газета The New York Times опубликовала репортаж об участии граждан США в военном конфликте на Украине в составе ВСУ. В нем говорится, что за время СВО погибли по меньшей мере 92 американских наемника.

Такие данные автору материала привел сотрудник Музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Горпыныч, курирующий выставку, посвященную иностранным наемникам.

"Правительство США, стремящееся избежать любого намека на прямое столкновение российских и американских вооруженных сил, обладающих ядерным оружием, почти не оказывает помощи добровольцам, участвующим в боевых действиях, - говорится в материале. - Американская некоммерческая организация R.T. Weatherman Foundation помогает американцам, получившим ранения во время службы в украинской армии, возвращает останки погибших солдат в США и отслеживает случаи пропажи без вести".

Всего с 2022 года в конфликте на стороне ВСУ приняли участие от тысячи до нескольких тысяч американцев, сообщает NYT. На Украину они отправляются по разным причинам. Одни - по идейным убеждениям, другие - из-за отсутствия перспектив на родине, есть ветераны, желающие возобновить военную карьеру. Немало и тех, кто покинул США из-за проблем с законом. Сейчас среди американских легионеров растет число пожилых людей.