В Минобороны России сообщили об успешных операциях в Харьковской области и на константиновском направлении в ДНР. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 8 сентября.

Удар «Куба»

Российский барражирующий боеприпас «Куб» уничтожил замаскированную самоходную артиллерийскую установку (САУ) и живую силу ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным воздушной разведки, из уничтоженной САУ велся огонь в сторону мирного населения и российских позиций.

Удар «Града»

Реактивная система залпового огня «Град» ВС РФ уничтожила замаскированные позиции и скопления живой силы ВСУ в одном из лесов Сумской области, сообщили в Минобороны России. Расчеты «Града» на этом направлении прикрывали штурмовиков группировки войск «Север». Скопление украинских сил было обнаружено операторами дронов-разведчиков. В результате удара «Града» управление подразделениями ВСУ было нарушено.

Операция под Константиновкой

Российские FPV-дроны уничтожили бронеавтомобиль «Хамви» и гаубицу М101 в районе города Константиновка (Краматорский район ДНР), сообщили в Минобороны РФ. По данным военных, с помощью американской бронетехники ВСУ пытались провести ротацию на своем переднем крае обороны.

Удар «Мсты-Б»

В окрестностях Клебан-Быкского водохранилища (Константиновский район ДНР) операторы российских дронов уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ, сообщили в Минобороны России. Удары по целям были нанесены из 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б». ВСУ потеряли три расчета беспилотников, а также оборудование для управления и связи.

ВСУ без связи под Харьковом

Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что позиции ВСУ на харьковском направлении остались без связи. Собеседник агентства заявил, что оборудование ВСУ вышло из строя в результате российской атаки. Ремонтные бригады связистов ВСУ не могут выехать на позиции для ремонта старого и доставки нового оборудования.

Появилось видео массированного удара российских войск по Трипольской ТЭС

Потери ВСУ за неделю

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что за прошедшую неделю ВСУ потеряли 4,3 тысячи солдат и наемников убитыми и ранеными в боях у ЛНР. По данным Марочко, наибольший ущерб был нанесен ВСУ на купянском направлении и сватовско-кременском участке. Эксперт добавил, что ВС РФ взяли контроль над новыми территориями в Кременских лесах.