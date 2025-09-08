Эксперт оценил вероятность открытого конфликта ЕС с Россией

Отправка европейского военного контингента на Украину крайне маловероятна, заявил турецкий политолог Энгин Озер РИА Новости.

По словам собеседника, ни одна страна не заинтересована в прямом конфликте с Россией. В материале говорится, что в Париже ранее прошла встреча «коалиции желающих», где 26 стран обязались разместить силы сдерживания на Украине после прекращения огня.

Однако, по словам Озера, гарантии безопасности обеспечиваются не соглашениями, а военной мощью и сдерживанием. Даже при прекращении огня европейские страны вряд ли согласятся направить войска на фронт, считает эксперт.

Как уточнил эксперт, их стратегия основана на предположении, что Россия воздержится от атак при размещении военных вблизи линии фронта. Общественное мнение в Европе не готово к открытому противостоянию с Москвой, уточнил собеседник. По его словам, инициатива президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск была быстро свернута именно из-за общественного возмущения.

Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявлял, что войска НАТО на Украине станут законными целями для российской армии.