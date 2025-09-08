«Решающая декада»: эксперты оценили последствия масштабного удара по ВСУ

Начало сентября определит стратегию российской армии в зоне спецоперации. К чему уже привел удар по объектам, важным для Вооруженных сил Украины (ВСУ), разбирались опрошенные «Аргументами и фактами» эксперты.

Решающие десять дней

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов отметил, что в первой декаде сентября определяется стратегия российской армии в зоне спецоперации на осенне-зимнюю кампанию.

«Первая декада позволит наметить стратегические цели, которые будут первостепенными в течение осени и зимы. Сейчас, судя по карте, намечены четыре основных направления», — пояснил он.

Масштабный удар по Украине

При этом, по словам Попова, первым шагом стал нанесенный в ночь с 6 на 7 сентября массированный удар по важным для ВСУ объектам, в том числе по аэродрому в Одессе и мосту в Кременчуге.

В свою очередь бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров обратил внимание на то, что это была одна из самых масштабных атак. В ней были задействованы около 800 дронов и ракет.

При этом эксперты уверены, что ВС России не били напрямую по зданию правительства на улице Грушевского в Киеве, а возникший там пожар вызван работой украинских систем ПВО.

«Вероятнее всего, прилет был случайным - результат работы ПВО. Об этом говорит повреждение преимущественно верхних этажей и крыши, а также характер падения объекта. Очевидцы говорят, что падающий объект был уже не совсем управляемым», — отметил Попов.

Однако генерал-майор не исключил, что следующие подобные удары уже могут быть целенаправленными, и назвал произошедшее «предупреждением для Владимира Зеленского и украинской власти».

Напомним, что ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что удар в ночь на 7 сентября был нанесен по промышленному предприятию «Киев-67» на западной окраине украинской столицы и логистической базе «СТС-ГРУПП» на южной окраине Киева.

Нарушение цепочек поставок для ВСУ

Удары по аэродрому Школьный в Одессе и по мосту через Днепр в Кременчуге призваны нарушить логистические цепочки, отметили эксперты.

«Одесса является базой снабжения для ВСУ. Туда приходят очень крупные поставки по морю. Таким способом отправить военный груз гораздо проще, поскольку меньше контроля. Например, если наземные поставки проходят через Румынию или Польшу, то на границе их фиксируют пограничники», — пояснил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

При этом он отметил, что аэродром в Одессе использовался как для поставок вооружения и снарядов, так и для дозаправки самолетов ВСУ из-за того, что расположен достаточно близко к линии боевого соприкосновения.

А Крюковский мост Кременчуге соединяет НПЗ и промышленные предприятия, где производят и ремонтируют военную технику, отмечается в статье.

Ранее ВС России нанесли удар по порту в Измаиле Одесской области, через который ведется поставка западной военной помощи для Вооруженных сил Украины. По словам очевидцев, в небе над Измаилом было замечено около 30 российских «Гераней». По предварительным данным, в порту были поражены склады и погрузочно-разгрузочный терминал.