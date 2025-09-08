Группа украинских солдат сдалась в плен у Красного Лимана

На краснолиманском направлении в ДНР в плен ВС РФ сдалась группа военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

© Российская Газета

Украинцы были захвачены бойцами 25-й общевойсковой армии группировки "Запад". Пленные рассказали, что пробыли в армии менее трех месяцев и сдались сразу после отправки на позиции, пишет ТАСС со ссылкой на видео допроса.

Один из сдавшихся, Руслан Тесленков, был мобилизован в Покрове Днепропетровской области.

В соседней Харьковской области солдаты 43-й механизированной бригады ВСУ пришли в плен с помощью листовок, сброшенных на их позиции русскими дронами.

Такие инструкции по сохранению жизни противнику высылаются регулярно и многие украинские солдаты берегут их и используют их по назначению. Также в специально созданные боты обратной связи обращаются родные украинских военных.