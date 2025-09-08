В Польше упал второй за два дня дрон

На территории Люблинского воеводства вблизи границы с Белоруссией нашли обломки неопознанного беспилотного летательного аппарата, сообщают местные СМИ.

Обломки нашли пограничники 7 сентября около 22.00 по местному времени близ польско-белорусского перехода в Тересполе, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IAR.

Полиция сообщила, что в результате происшествия никто не пострадал. Место падения оцеплено, районная прокуратура и службы уже уведомлены и приступили к расследованию.

Днем ранее, в субботу, еще один неопознанный летательный аппарат разбился в поселке Майдан-Селец Люблинского воеводства. Этот дрон не относился к аппаратам военного назначения.

Ранее польская прокуратура заявляла, что на обломках упавшего в районе Томашув-Любельского и Замостья дрона есть надписи кириллицей.

До этого неизвестный объект упал и взорвался в районе населенного пункта Осины в Польше.