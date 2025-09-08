Раскрыты детали экстренной мобилизации на Украине

На фоне критической ситуации на линии фронта Украина осуществляет экстренный призыв порядка 122 тысяч человек.

Наибольшее количество мобилизованных планируется призвать из Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей, тогда как западные регионы страны направят в войска значительно меньшее количество призывников.

Согласно данным, обнародованным Telegram-каналом SHOT со ссылкой на секретные документы, недавно утвержденные киевскими властями, в ближайшее время планируется мобилизовать 121 900 жителей из семи регионов Украины и двух дополнительных территорий — Днепропетровская области (22 500 человек), Одесской (18 000 человек), Харьковской (15 750 человек), Киевской (14 200 человек), Львовской (12 500 человек), Волынской (8 400 человек) и Ивано-Франковской области (7 850 человек).

Дополнительно призыв затронет подконтрольные ВСУ территории ДНР (11 800 человек) и Запорожской области (10 900 человек). В указанных регионах будет усилена работа территориальных центров комплектования.

Уточняется, что информация была получена благодаря деятельности хакерских групп. По их данным, посредством фейкового аккаунта 17-летней девушки был установлен контакт с украинским офицером, который в переписке жаловался на тяжелые условия службы. Через этот канал связи был внедрен вредоносный софт, позволивший получить доступ к служебной документации.