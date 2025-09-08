Российские силовые структуры сообщили «ТАСС» о ликвидации начальника пограничной заставы украинской комендатуры быстрого реагирования, лейтенанта Андрея Гаджука, в населенном пункте Иволжанское, расположенном в Сумской области, в результате ракетного удара.

По данным силовых структур, удар был нанесен по пункту временной дислокации военнослужащих украинской армии с применением ракетного вооружения.

Собеседник агентства уточнил, что среди убитых был идентифицирован лейтенант Андрей Гаджук, занимавший должность начальника заставы.

Какие-либо дополнительные сведения об обстоятельствах проведения данной операции российскими военными не приводятся.