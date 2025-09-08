В Харьковской области передовые позиции ВСУ практически лишились связи

Передовые позиции украинской армии на Харьковском направлении практически лишились связи из-за действий российских дронов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

© Газета.Ru

"На Харьковском направлении в результате интенсивной работы расчетов FPV группировки "Север" по связному оборудованию и автотранспорту ВСУ передовые позиции противника практически остались без связи", — сказал источник агентства.

По его словам, ремонтные бригады связистов ВСУ не могут выехать на позиции для ремонта оборудования и доставки нового. 6 сентября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска продвинулись у Волчанска в Харьковской области и закрепились на левом берегу реки Волчья.

По его данным, в данный момент в этом районе "идут довольно-таки серьезные, ожесточенные бои". До этого он сообщал, что ВС РФ продавили оборонительную линию ВСУ в лесном массиве урочища Татарское.