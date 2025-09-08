Удар по Крюковскому мосту в городе Кременчуг Полтавской области создаст серьезные препятствия для поставок новой техники вооруженным формированиям Украины. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации, генерал-майор Владимир Попов.

Как сообщалось ранее, в минувшую ночь были поражены несколько важных военных объектов, используемых ВСУ, среди которых оказались указанная переправа и аэродром Школьный в Одессе.

Движение по мостовому сооружению полностью парализовано. На обнародованных в интернете кадрах заметно проезжую часть, покрытую обломками и деревянными фрагментами: по всей ширине моста виднеются щепки и части конструкций. Крюковский мост через Днепр является двухуровневым — он использовался для автомобильного и железнодорожного сообщения.

Данная переправа связывала между собой правый и левый берега реки. С одной стороны расположен нефтеперерабатывающий завод, с другой — разнообразные промышленные предприятия, занимавшиеся ремонтом и производством вооружения. Мост представлял собой ключевой логистический узел для украинской армии, подчеркнул военный аналитик.

Попов добавил, что для Вооруженных Сил России ночь на 7 сентября 2025 года оказалась крайне результативной в плане уничтожения важных для ВСУ целей.