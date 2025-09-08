В Китае разработали «мини-снаряд» для советского пулемета

Китайские инженеры разработали новый патрон калибра 14,5х114 миллиметров, который используется в советском крупнокалиберном пулемете КПВ. Боеприпас повторяет конструкцию бронебойных оперенных подкалиберных снарядов танков, пишет Telegram-канал «Война история оружие».

Патрон несет небольшой оперенный снаряд из вольфрама, который прикрыт поддоном. «Мини-снарядом» заменили бронебойно-зажигательную пулю БС-41 с сердечником из карбида вольфрама.

Новая пуля способна пробить до 30 миллиметров брони на дистанции 200 метров, а на расстоянии 1000 метров она пробивает 20-миллиметровую бронеплиту.

В августе концерн «Калашников» сообщил, что новый ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-7 отправят заказчику для проведения войсковых испытаний. Оружие использует патроны 7,62х39 миллиметров, которые отличаются высоким останавливающим действием пули.