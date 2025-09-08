Силы ПВО уничтожили три дрона ВСУ над Курской и Брянской областями

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 7 сентября уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Курской и Брянской областями. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, дроны ликвидировали в период c 20:00 мск до 23:00 мск. Два БПЛА уничтожили над Курской областью, один — над Брянской областью,

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.