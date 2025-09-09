Силы ПВО РФ за сутки сбили пять крылатых ракет

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали за ночь 31 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

© Вечерняя Москва

Так, 15 дронов сбили над акваторией Черного моря, еще семь — над территорией Белгородской области, три — над Курской областью.

Кроме того, по два беспилотника уничтожили в Краснодарском крае и Республике Крым, по одному — над территорией Тамбовской и Воронежской областей, добавили в Telegram-канале ведомства.

В этот же день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что мужчина погиб при атаке украинских БПЛА в Адлерском районе Сочи. По предварительным данным, повреждены шесть частных домов.