Раскрыта цель отправки войск Евросоюза на Украину

Постпред Украины при Организация Объединенных Наций (ООН), бывший посол страны в Бразилии Андрей Мельник предположил, для чего страны Евросоюза хотят задействовать свою армию на Украине. Об этом он высказался в интервью немецкому журналу Stern.

Мельник раскрыл цель отправки войск Евросоюза на Украину и подчеркнул, что Европа хочет получить козырь перед президентом США Дональдом Трампом, поскольку предложить ей почти нечего. Дипломат назвал фиктивными дискуссии о размещении европейских войск на Украине.

«Причина, почему европейцы вводят эти войска в игру, состоит, конечно, в том, что им [европейцам] практически нечего предложить Трампу для защиты своих интересов. Отправка военнослужащих стала бы важным козырем, чтобы остаться в игре», — сказал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. По его словам, они рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности.