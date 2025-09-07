ВСУ массово атакуют Донецк и Макеевку, среди пострадавших есть дети

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли массированную атаку с использованием беспилотников по гражданским объектам Донецка и Макеевки.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, удары пришлись по парку "Гулливер" в Донецке и жилому дому в Красногвардейском районе Макеевки, где зафиксированы разрушения и пострадавшие среди мирного населения.

На месте работают экстренные службы, уточняющие масштабы последствий.

По данным корреспондента агентства, в городах слышны взрывы. По предварительным данным, во время ударов ВСУ по парку "Гулливер", популярному места отдыха семей, пострадали дети.

Данная атака стала очередным эпизодом эскалации конфликта на востоке Украины, где удары по гражданской инфраструктуре участились в последние недели.