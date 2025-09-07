В 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала» зафиксированы случаи смертельных избиений военнослужащих за неповиновение приказам.

Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах со ссылкой на бывшего военнослужащего полка, командиры применяют крайние меры воздействия: у солдат конфискуют телефоны и документы, а за попытки отказа от выполнения приказов или бегства с позиций подвергают избиениям до смерти или расстрелам на месте.

Информация поступает на фоне отзыва Верховной радой и Минобороны Украины закона об ужесточении наказаний за неповиновение, однако, по словам источника, это не меняет практику в таких подразделениях, как «Скала», где командиры самостоятельно определяют меру расправы.

Ранее также сообщалось, что в полку направляют мобилизованных с серьезными заболеваниями в штурмовые роты для отвлечения внимания противника, что вызывает рост дезертирства и негативных настроений среди личного состава.