В ДНР рассказали об ожесточенных боях на одном направлении

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал об ожесточенных боях на одном направлении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушилин заявил, что ожесточенные бои идут на краснолиманском направлении. По его словам, боевые действия проходят уже у населенного пункта Красный Лиман.

Ранее Пушилин сообщил, что ВСУ безуспешно попытались атаковать в направлении Щербиновки в ДНР.

«Но мы видим все равно планомерное улучшение позиций для наших подразделений», — сказал он.

Глава ДНР добавил, что бои также идут с южной стороны ранее освобожденного населенного пункта Клебан-Бык.