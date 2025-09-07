МАГАТЭ хочет сохранить нейтралитет в украинском конфликте, но, по сути, закрывает глаза на преступления Киева. Такая позиция способствует тому, что ВСУ продолжают безрассудно атаковать ядерные объекты. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат дал интервью иранскому агентству Press TV. Он отметил, что Рафаэль Гросси и секретариат МАГАТЭ стремятся сохранить нейтралитет, однако, «по сути, пытаются защитить Украину, закрыть глаза на её преступления».

«Рафаэль никогда публично не заявлял, что Украина несёт ответственность за нападения на Запорожскую АЭС. Он прекрасно знает, что это сделали украинцы, но отказывается говорить об этом публично. Конечно, такая позиция лишь подтолкнёт Украину к продолжению безрассудных нападений на ядерные объекты», — сказал Ульянов.

Накануне дроны Киева атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС.