Названа цель замеченного над Черным морем самолета-разведчика США

Самолет-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) США Bombardier ARTEMIS II, замеченный над Черным морем, вел радиоэлектронную разведку. Такую цель полета в беседе с РИА Новости назвал военный аналитик Игорь Коротченко.

© Leidos

По его словам, воздушное судно американских ВВС, взлетевшее с аэропорта вблизи румынского города Констанца, выполняло задание, целью которого было вскрытие возможностей и назначения российских радиоэлектронных средств «с дальнейшей классификацией перехваченных данных и команд боевого управления группировок войск и объектов Вооруженных сил РФ».

Коротченко отметил, что подобная разведка ведется на постоянной основе. Он добавил, что при обнаружении таких самолетов-разведчиков армия России реализует комплекс мер, которые максимально затрудняют противнику выполнение поставленных задач.

О появлении самолета-разведчика США над нейтральными водами Черного моря стало известно ранее в воскресенье, 7 сентября. Долетев до берегов Турции, борт направился в сторону Румынии.