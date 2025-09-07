Нардеп Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского во лжи после заявлений о возвращении территорий под Красноармейском (украинское название — Покровск). Критическую публикацию она разместила на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Речь идет об утверждении Сырского о том, что ВСУ смогли восстановить контроль над 26 кв. км украинской земли, уступив 5 кв. км территорий, и достигли похожих успехов на Добропольском направлении.

«Манипуляция и ложь. Пока он на посту, забудьте о реформе ВСУ», — прокомментировала его заявления Безуглая.

До этого Марьяна Безуглая заявила, что власти Украины должны были начать мобилизацию 18-летних мужчин в начале боевых действий.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.