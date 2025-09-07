Назван самый тяжелый участок фронта для ВСУ

Красноармейское (покровское) направление является одним из самых тяжелых для украинских солдат. Об этом в Telegram-канале сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

Он указал, что за последнюю неделю украинские военнослужащие отбили порядка 350 массированных атак армии России. По словам главкома ВСУ, именно на участке фронта у Красноармейска (украинское название — Покровск) идет ожесточенное противостояние. В этом районе сформировалась «крупнейшая наступательная группировка ВС РФ, пытающаяся прорвать украинскую оборону», резюмировал Сырский.

В то же время украинским военным пока удается успешно отражать атаки российских войск, отметил он. Аналогичная ситуация, по словам главкома ВСУ, наблюдается и на другом тяжелом участке фронта — на добропольском направлении. В этих районах украинские солдаты периодически проводят «результативные штурмовые действия», заключил Сырский.

Непростая ситуация для ВСУ фиксируется и на купянском направлении. Военный блогер Юрий Подоляка ранее заявлял, что российским военным удалось взять под контроль городские окраины. Однако говорить о полноценном взятии крупного населенного пункта в Харьковской области пока преждевременно. ВСУ, отметил спикер, оказывают значительное сопротивление, что мешает войскам группировки «Запад» добиться перелома ситуации в этом районе.