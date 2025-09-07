В Минобороны назвали цели, по которым был нанесен удар в Киеве

Российские военные в ночь на 7 сентября нанесли массированный удар по промышленному предприятию «Киев-67» на западной окраине украинской столицы и логистической базе «СТС-ГРУПП» на южной окраине Киева, об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. По другим объектам в границах Киева удары не наносились», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что после масштабной ночной атаки возник пожар в здании правительства Украины в Киеве. Повреждения получили крыша и верхние этажи, чиновники и персонал не пострадали.